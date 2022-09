Un rembourrage 3D tout confort

PHP Fibers, fournisseur de fils polyamide et de polyester à haute performance pour le secteur automobile et filiale d'Indorama Ventures, a développé une structure 3D composée de filaments continus élastiques en polyester pour la production de coussins de sièges. Ce produit recyclable intitulé Breathair est hydrofuge, antibactérien et perméable à l'air et à l'humidité. Il est déjà utilisé dans les coussins des sièges du Shinkansen, le train à grande vitesse japonais.

Afin de conférer à ce produit des géométries plus complexes pour des applications telles que des montants de sièges automobiles ou des meubles, PHP Fibers a fait appel à Frimo. Le fournisseur de systèmes de production pour la fabrication de composants en plastique a développé un procédé de traitement pour façonner le matériau primaire. Découpé sous forme de cubes, ce dernier est inséré dans un moule pour épouser le contour exact défini grâce à un processus de chauffage, de formage et de refroidissement, tout en conservant sa structure en boucle à la fois élastique et ferme. "C'est un véritable défi de chauffer ce matériau de manière uniforme, de le former et de le refroidir à nouveau rapidement", explique Thomas Joachim, directeur des ventes du centre de compétences Form & Punch de Frimo. La combinaison de cette structure avec des textiles de housses de sièges en polyester permet de produire des systèmes monomatériaux thermoplastiques faciles à recycler.

Crédit photo : ©PHP Fibers