Un record de fréquentation pour la Paris Packaging Week

Six mois après l'édition de 2022 décalée au mois de juin en raison de la crise sanitaire, la Paris Packaging Week (PPW), organisée par Easyfairs, fait fort pour ce cru 2023 : +30% de visiteurs. Très exactement 12 747 personnes ont arpenté les allées du salon, dont 8 988 visiteurs, et plus de 2 500 marques et agences de design s’y étaient donné rendez-vous.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]