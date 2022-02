Un rebond des actions se profile en Europe après la BCE

© Ralph Orlowski Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,79% pour le CAC 40 parisien, de 0,57% pour le Dax à Francfort, de 0,69% pour le FTSE à Londres. /Photo d'archives/REUTERS/Ralph Orlowski

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture après le net repli provoqué la veille par les propos de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), qui n'a pas exclu un relèvement des taux d'intérêt dans l'année pour freiner la hausse des prix.

Les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,79% pour le CAC 40 parisien, de 0,57% pour le Dax à Francfort, de 0,69% pour le FTSE à Londres et de 0,65% pour l'EuroStoxx 50.

Ce dernier a perdu 1,92% et le CAC 40 1,54% jeudi à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE.

Lors de sa conférence de presse Christine Lagarde a adopté une posture jugée plus restrictive en ne réaffirmant pas qu'une hausse des taux cette année était "très improbable", reconnaissant que l'inflation dans la zone euro était plus forte qu'anticipé et que les risques étaient orientés à la hausse.

Les acteurs du marchés ont estimé que ses commentaires laissaient la porte ouverte à un resserrement de la politique monétaire de l'institution dans le courant de l'année.

Les marchés monétaires de la zone euro évoluent à près de 100% la probabilité de hausses de taux de 40 points de base d'ici fin 2022.

"Nous constatons que l'environnement est vraiment en train de changer en matière de positionnement des banques centrales, qui étaient auparavant focalisées à soutenir la croissance mais qui se tournent maintenant vers la lutte contre l'inflation", a déclaré Rob Carnell, économiste en chef chez ING.

Au menu de la séance, plusieurs résultats d'entreprises sont attendus ainsi que des indicateurs économiques dont le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en janvier, à 13h30 GMT.

D'après le consensus Reuters, les créations d'emplois devraient ralentir à 150.000 après 199.000 le mois précédent.

Publiées en ce début de matinée, les commandes à l'industrie en Allemagne sont ressorties au-dessus des attentes en décembre, en hausse de 2,8% alors que le consensus Reuters anticipait une augmentation de 0,5% après +3,6% (révisé) en novembre.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a connu une journée de débâcle jeudi, la déconfiture des valeurs technologiques provoquant la plus forte baisse du Nasdaq depuis septembre 2020.

L'indice Dow Jones a perdu 1,45% à 35.111,16 points, le S&P-500, plus large, a reculé de 2,44%, à 4.477,39 points et le Nasdaq Composite de 3,74% à 13.878,82 points.

Meta Platforms a chuté de 26,4%, perdant plus de 200 milliards de dollars de valorisation, selon les calculs de Reuters. La maison-mère de Facebook a imputé ses perspectives trimestrielles décevantes aux changements apportés par Apple en matière de protection de la vie privée et à la concurrence.

Dans son sillage, Alphabet, Microsoft, Twitter, Qualcomm Amazon, Pinterest et Snap ont perdu entre 3,3% et 23,6%.

Amazon reprenait 17% dans les échanges hors séance après avoir publié un bénéfice au-dessus des attentes sur les trois derniers mois de 2021.

Les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse des principaux indices entre 0,59% et 1,98%.

EN ASIE

L'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo a pris 0,73%, profitant du rebond qui se profile à Wall Street. Il a gagné 2,7% sur la semaine, signant sa première progression hebdomadaire après quatre semaines consécutives dans le rouge.

Les marchés chinois, et d'autres pays d'Asie, restent fermés en raison des festivités du nouvel an lunaire.

CHANGES

L'euro gagne 0,12% à 1,1452 dollar, accentuant sa forte progression de jeudi à la suite des propos tenus par Christine Lagarde. Il se dirige vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis mars 2020 et gagnait pour l'heure près de 2,90% depuis le début de semaine.

"Christine Lagarde a ouvert la porte à un nouveau cycle de resserrement de la BCE cette année. Le marché s'est orienté dans cette direction", a déclaré Rodrigo Catrill, stratège senior sur le marché des devises à la National Bank of Australia.

La livre sterling cède un peu de terrain contre le billet vert, après avoir inscrit la veille un plus haut de deux semaines, et contre l'euro après un pic de deux ans jeudi suite à la décision de la Banque d'Angleterre d'augmenter une nouvelle fois son taux directeur de 25 points de base.

L'"indice dollar", qui mesure les variations de la devise américaine contre d'autres monnaies de référence, recule de 0,12%.

TAUX

Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat en zone euro ont inscrit des plus hauts jeudi sur des anticipations de hausses de taux de la BCE dans l'année. Celui du Bund allemand à dix ans est monté jusqu'à 0,159%, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis mars 2019. Dans les premiers échanges ce vendredi, il se stabilise autour de 0,153%.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne deux points de base dans les échanges en Asie, à 1,8328%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en hausse, la tempête hivernale qui frappe le centre et le nord-est des Etats-Unis menaçant de perturber davantage l'approvisionnement en pétrole.

Le baril de Brent gagne 0,35% à 91,43 dollars et le brut léger américain prend 0,52% à 90,74 dollars.

