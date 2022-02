Un rayons X au rayon snacking

Une première : Mettler Toledo s’enorgueillit d’être le seul constructeur sur le marché à proposer avec le X34C une solution de détection qui soit à la fois compacte et efficace sur des très hautes cadences. Comme tout rayons X, l’appareil est capable d’identifier des contaminants denses tels que le verre, le métal, les cailloux, les os à l’intérieur des produits. Sa particularité réside dans le fait de pouvoir effectuer cette analyse à haute vitesse, c’est-à-dire sur des articles qui défilent sur un tapis à 120 mètres par minute comme c’est le cas en sortie de flow-pack. Pour mémoire, ces machines pouvant atteindre en vitesse de croisière les 600 coups/minute sont utilisées dans le conditionnement de barres céréalières, au chocolat et toutes autres sortes de biscuits et goûters proposés en emballage individuel. Avec son système d’éjection, le X34C mesure 70 cm de long ce qui facilite son intégration dans les lignes existantes ou dans celles où l’encombrement est considéré comme un argument essentiel. L’appareil dispose d’un détecteur à diode de 0,4 mm et d'un générateur de 100 W qui permet d'optimiser la détection des contaminants de petite taille et de réduire le taux de faux rejets.

Réduire le gaspillage

« La sensibilité de détection améliorée permet d'inspecter et de rejeter des barres individuelles à des vitesses élevées immédiatement en sortie des machines de conditionnement dans des emballages tubulaires. Cela permet d'une part de réduire le gaspillage, car des articles individuels peuvent être rejetés avant leur conditionnement en paquets. D'autre part, le fabricant peut maintenir des niveaux de productivité élevés à ce point critique de sa ligne de production », explique Mike Pipe, responsable des ventes et de la gestion des produits au niveau international de la division Product Inspection de Mettler Toledo. Pour faciliter le paramétrage de l’appareil, l’équipementier américain propose la suite ContamPlus, déjà utilisée sur la version standard du X34 et le modèle X36. Cela réduit les besoins de formation des opérateurs. En outre, l’appareil peut être connecté au logiciel ProdX dans le cadre d’une exploitation des données à des fins de traçabilité, de gestion de la qualité et de la production. Mettler Toledo met également en avant des économies d’énergie grâce au paramétrage automatique des niveaux de puissance et de contraste. Côté nettoyage, le système à rayons X bénéficie d'une conception hygiénique et offre un accès aisé par l'avant pour les opérations de maintenance. Le système affiche un indice de protection IP55 en standard et IP65 au besoin, s’il est par exemple déployé dans un environnement nécessitant un niveau de protection élevé contre les poussières.

Spécialisé dans les instruments de précision, Mettler Toledo opère dans le domaine du contrôle de qualité avec sa division Product Inspection (MTPI) qui intègre des marques telles que Safeline, spécialisé dans l’inspection par rayons X et la détection des métaux, Garvens (trieuses pondérales) ou encore Hi-Speed, CI-Vision et PCE Track & Trace.