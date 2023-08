Un rapport préconise 50 mesures pour améliorer l’accès aux médicaments et éviter les pénuries

Plus de six mois de travail et 170 auditions viennent d’aboutir à plus de 50 mesures. En réalité, c’est même plus d’une soixantaine de recommandations que comporte le rapport détaillé de la mission interministérielle sur le financement et la régulation des produits de santé, rendu public le 29 août 2023 après avoir été remis aux ministres en charge de la Santé, de l’Industrie, et des Comptes publics. Ces recommandations ont pour objectif d’améliorer, en France, l’accès aux médicaments et aux dispositifs médicaux innovants, de lutter contre les pénuries, de mieux assurer la soutenabilité des dépenses, ou encore de renforcer la souveraineté sanitaire. Car le contexte n’est pas vraiment favorable.

[...]