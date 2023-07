Un projet de recherche pour décarboner l’industrie, reconversion verte d’un site Michelin... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Un programme de 70 millions d'euros pour décarboner l’industrie

L’IFP énergies nouvelles (IFPEN) et le CNRS ont inauguré le 30 juin à Villeurbanne (Rhône) un vaste programme de recherche d’un budget de 70 millions d’euros sur six ans et demi. L’objectif : soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la décarbonation de l’industrie.

Reconversion de l’ancien site Michelin de La Roche-sur-Yon en pôle d’innovations vertes

Michelin, la Banque des territoires et la société d'économie mixte (SEM) Oryon ont lancé la SAS Atinéa, une société de redynamisation industrielle pour gérer la reconversion de l’ancien site Michelin de La Roche-sur-Yon (Vendée). L’usine, qui employait 619 salariés, a sorti son dernier pneu en 2020, laissant un domaine industriel de 20 hectares à réutiliser. Le site sera finalement transformé en pôle d’excellence dédié aux énergies renouvelables et aux mobilités durables, et proposera à des entreprises du secteur une offre locative ou l’acquisition d’espaces. La reconversion s’étalera sur presque 10 ans, pour un coût estimé à 45 millions d’euros.

Aguettant accélère dans les médicaments injectables en Auvergne-Rhône-Alpes

Le laboratoire lyonnais Aguettant investit 31,1 millions d'euros dans ses usines de Lyon (Rhône) et dans celle de Champagne (Ardèche), où Emmanuel Macron s'était rendu il y a trois semaines pour promouvoir le volet relocalisation de médicaments du plan France 2030 et la lutte contre les pénuries. L’investissement vise à renforcer les capacités de trois médicaments hospitaliers en anesthésie-réanimation et en cardiologie. Cet automne, une ligne de production de seringues prêtes à l’emploi sera mise en service en Ardèche, une autre dédiée aux ampoules entrera en service à Lyon.

Ebusco, constructeur de bus électriques, envisage de doubler ses investissements sur le site Renault Cléon

Le fabricant néerlandais de bus électriques Ebusco a confirmé son implantation sur le site de Renault Cléon, près de Rouen (Seine-Maritime). La lettre d’intention qu’Ebusco avait signée en juillet 2022 avec Renault pour la location de 21 000 m² dans l’enceinte de l’usine s’est transformée en bail de location. Le néerlandais envisage même d’y investir 20 millions d’euros et non plus 10 millions comme annoncé en juillet 2022. Le site, qui deviendra le siège social d’Ebusco France, assemblera des bus électriques pour le marché français, et fabriquera des pièces en composite pour les longerons des armatures de bus. Nouvelle usine à La Rochelle pour Théa, spécialiste des produits ophtalmiques

Le laboratoire spécialisé dans les produits ophtalmiques Théa investit à La Rochelle

Théa démarre la construction d’une nouvelle usine à La Rochelle (Charente-Maritime). Déjà installé en Charente-Maritime dans les locaux de l’usine Carl Zeiss Méditec de Périgny depuis plusieurs années, Théa a sauté le pas pour devenir propriétaire et se doter d’un outil de production entièrement neuf. Un investissement de 10 millions pour accroître l’unité actuelle de 500 m² à 1 700 m², et la production de plus de 20%. Aujourd’hui, le groupe clermontois produit plus de deux millions d’inserts ophtalmiques par an. La livraison de l’usine est attendue pour 2024, pour une mise en service en 2026.

Lhyfe va produire de l’hydrogène vert dans les Vosges en 2027

Lhyfe, la start-up nantaise spécialiste de la production d’hydrogène vert a indiqué le 6 juillet avoir été retenue par la communauté d’agglomération d’Epinal (Vosges) pour y implanter un site de production d’hydrogène vert de plusieurs mégawatts. La jeune pousse veut permettre aux industriels et aux acteurs de la mobilité de décarboner les usages, citant en exemple les camions, les bus, la verrerie, la métallurgie. Lhyfe mise sur la géolocalisation du site pour en faire un cluster industriel de pointe qui bénéficiera aux industriels européens. Une mise en service est attendue fin 2027.

Un gros contrat pour le site Thyssenkrupp de Herrlisheim

L’équipementier automobile Thyssenkrupp crée une usine d’assemblage de moteurs thermiques à Herrlisheim (Bas-Rhin) pour l’usine allemande Mercedes de Rastatt, en Allemagne, à une trentaine de kilomètres de l’autre côté de la frontière. Il devra assembler plus d'un million de moteurs d'ici à 2033.