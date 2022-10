Un projet de pipeline d’hydrogène vert dans la Vallée de la chimie (et au-delà)

S’il se concrétise, ce pourrait être un axe majeur d’hydrogène en France. La région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté le 17 octobre 2022 un ambitieux projet de pipeline d’hydrogène vert pour desservir la Vallée de la chimie, avec le potentiel de raccorder la plateforme de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, jusqu’à la Moselle ou l’Alsace, à travers la vallée du Rhône. Le projet, qui regroupe la région et des industriels comme le CNR, GRTgaz et Storengy, s’échelonnerait en plusieurs étapes et risque de nécessiter des investissements conséquents qui ne semblent pas encore sécurisés, et encore moins détaillés.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]