Un projet de navette à voile bas-carbone développé à La Rochelle

Fondé à Vannes en septembre 2021, Sailcoop s’est donné pour mission d’offrir, partout où c’est possible et grâce à la propulsion vélique, une alternative ultra-bas carbone au transport conventionnel de passagers. Grâce à l’ouverture, en 2022, d’une ligne régulière entre la Corse et le continent, la coopérative est en pleine croissance. Son chiffre d’affaires va passer de 70 000 euros en 2022 à 280 000 euros en 2023.

