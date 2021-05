"Grand EDF" intégré et grandes ambitions dans les renouvelables sont-ils encore compatibles?

Le projet "Hercule" de réorganisation d’EDF cochait pourtant toutes les cases. En créant un EDF bleu 100 % public comprenant les activités nucléaires, de gestion de réseau (RTE) et l’international, il permettait de faire accepter à la Commission européenne à Bruxelles sa réforme du mécanisme de l’Arenh (Accès régulé à électricité nucléaire historique), qui pénalise EDF au profit de ses concurrents fournisseurs d’électricité. L’idée avancée est de revaloriser le prix autour de 48 euros le MWh, contre 42 euros depuis 2011. Un tarif rehaussé qui s'appliquerait à toute la production d’électricité nucléaire française d’EDF avec le parc actuel, EPR de Flamanville 3 (Manche) compris, et non plus uniquement sur les 100TWh historiques. Les revenus perçus doivent permettre à EDF de financer la maintenance du parc et la prolongation des réacteurs, malgré la dette de 42 milliards d’euros qui plombe le groupe. Et la garantie de l’État devrait rassurer des investisseurs pour la construction du nouveau nucléaire.