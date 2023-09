Un projet de e-méthane français, une usine de panneaux photovoltaïques, du recyclage à Grandpuits... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Elyse Energy veut produire du e-méthanol en Isère

La start-up Elyse Energy veut investir 700 millions d’euros dans la production de méthanol de synthèse à base de CO2 industriel en Isère, sur la plateforme chimique des Roches-Roussillon. Baptisé eM-Rhône, le projet a été retenu par le Fonds européen d’innovation. Il prévoit la construction à Salaise sur Sanne d'une unité de production de 150 000 tonnes d’e-méthanol, à base d’hydrogène vert et de CO2 capté dans l’industrie. La construction doit débuter en 2025 et la mise en service industrielle en 2028 avec, à la clé, la création de 80 emplois.

InVivo rouvre un site industriel fermé depuis 4 ans

L'entreprise de boulangerie-viennoiserie industrielle Neuhauser a inauguré le 20 septembre une seconde ligne de production dans son usine de Folschviller (Moselle). Ce démarrage manque la réouverture du site Furst 1 fermé il y a quatre ans et dépendant du site Furst 2 resté, lui, en activité. Propriété du groupe InVivo, Neuhauser y a investi 15 millions d’euros sur le site de 270 salariés pour augmenter ses capacités de production de 40%. Il s'agit d'une renaissance pour Neuhauser qui avait supprimé 227 postes en 2018 dont 185 emplois à Folschviller.

CreaWatt Group met 46 millions d’euros dans une usine de panneaux photovoltaïques

L’inauguration du nouveau site industriel de CréaWatt Group à Amilly, au sud de Montargis (Loiret), le 21 septembre, marque une étape dans la réindustrialisation du solaire Made in France. Le jeune groupe, ex-start-up, a investi 46 millions d'euros dans des locaux adaptés à sa forte croissance. Portant la superficie de 2 500 m² à 13 600 m², ce nouveau site permet l'agrandissement de la ligne dédiée au Luxsiol, panneau solaire ultraléger codéveloppé avec la société chinoise Sunman. Les panneaux sont fabriqués en Chine et assemblés en France avec le système de fixation développé et breveté par Creawatt Group.

La raffinerie TotalEnergies de Grandpuits va recycler du plastique

TotalEnergies poursuit la reconversion industrielle de son site de raffinage de Grandpuits (Seine-et-Marne) et a dévoilé, mercredi 20 septembre, son projet d’y construire une nouvelle unité de recyclage mécanique de plastique. Cette usine, dont la mise en service est prévue pour 2026, produira 30 000 tonnes de compounds (matériau composite) à haute valeur ajoutée contenant jusqu’à 50% de matières plastiques. Lancé en 2020 le projet de reconversion zéro pétrole du site de Grandpuits va bénéficier d’un investissement global de 500 millions d'euros. Il repose sur plusieurs activités nouvelles dont la production de carburant aérien durable ou d’électricité verte.

Kem One met en place un nouveau procédé d'électrolyse à Fos-sur-Mer

Fabricant de soude, de chlore et d’hydrogène à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), Kem One a inauguré le 19 septembre un nouveau terminal d’éthylène et un bac de stockage cryogénique de 30 000 m3, conçu pour conserver l’éthylène à -104 degrés. Plus de 80 millions d’euros ont été investis sur place pour sécuriser ses approvisionnements. Kem One veut y produire du chlorure de vinyle monomère (CVM), matière première du PVC, l’éthylène étant jusqu’alors exclusivement acheminé par pipeline depuis les vapocraqueurs des sites pétrochimiques de Lavera et Berre-l’Etang.

Comat va doubler la taille de son site spatial en Haute-Garonne

Tiré par le développement des nanosatellites, l’équipementier spatial Comat compte lancer début 2024 le chantier d’extension de son site de Flourens (Haute-Garonne). Au programme : la construction de 1 500 m² de locaux supplémentaires, dont 700 m² de salle blanche, qui s'ajouteront aux 1 800 m² dont dispose déjà l'entreprise. L'ensemble du programme sera opérationnel dans le courant du second semestre 2025, avec à la clef la création de 25 emplois supplémentaires et 8 millions d'investissements. Les premiers postes sont d'ores et déjà ouverts.

Veolia dote tous ses salariés d'une protection sociale

Le groupe français Veolia a doté ses 213 000 salariés, répartis dans plus de 80 pays, d’une couverture santé minimale, d’un congé parentalité de 10 semaines et d’un capital décès. Accordée sans condition d'ancienneté, cette protection uniformisée doit permettre de gommer les différences de traitement des employés du groupe en fonction des législations des pays. Veolia compte sur cette décision pour faciliter son recrutement et améliorer son attractivité.