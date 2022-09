Un programme dédié à l'économie circulaire se déploie autour de l’usine d’incinération de Lasse

Le programme Ecocir (ECOnomie CIRculaire), mobilisera, à terme, 22 millions d’euros d’investissements et 19 partenaires à Noyant-Villages, dans le Maine-et-Loire. Des investissements additionnels sont déjà programmés. Démarré en 2017, ce projet à tiroirs, coordonné par le cabinet d’ingénierie Incub’Ethic, visait à récupérer la chaleur fatale (140 000 MWh disponibles par an) de l’UVE (unité de valorisation énergétique) Salamandre. Celle-ci traite 119 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles par an à Lasse.

[...]