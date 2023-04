Un programme d’accompagnement des entreprises de Bourgogne Franche-Comté vers une industrie durable et performante

Les orientations du programme sont en cohérence avec les objectifs du plan France 2030 : le développement des secteurs de l'hydrogène, de l'économie circulaire et décarbonée, de l'e-mobilité et de la transition numérique. Grâce à cette opération, les entreprises peuvent gagner en compétitivité tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et plus largement à l’économie des ressources planétaires. L'accompagnement est assuré par une équipe d'experts qui apportent leurs compétences en matière de transformation pragmatique des entreprises, de technologies propres et sobres et de solutions technologiques et organisationnelles. Le programme est composé de deux modules qui permettent aux entreprises de définir leur feuille de route de transformation et de déployer les solutions identifiées au sein de leur organisation. Les PME et ETI industrielles de Bourgogne-Franche-Comté peuvent ainsi bénéficier d'un accompagnement sur mesure (entre 5 et 20 jours de conseil) pour sécuriser leurs choix et engager leur transformation. La feuille de route de transformation établie permettra de déployer les solutions identifiées, aussi bien technologiques, numériques, qu'organisationnelles.

*CCI Bourgogne-Franche-Comté, Fibois, L’Usinerie, Numerica, PMT, Polymeris, Robotics Valley, UIMM Bourgogne-Franche-Comté et Vitagora