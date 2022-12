Un profit record pour la SNCF, des émissions de GES toujours trop importantes : le Top/Flop de la semaine

Top : La SNCF enregistrerait un profit historique de 2,2 milliards d’euros en 2022

Selon les informations du Parisien, la SNCF aurait réalisé un profit de 2,2 milliards d’euros sur l’année 2022. L’entreprise n’a pas confirmé ce chiffre à L’Usine Nouvelle mais a indiqué qu’elle présenterait ses résultats, comme chaque année, au mois de février. Elle a néanmoins précisé que «tous les bénéfices sont réinvestis dans le ferroviaire». S’il était confirmé, ce résultat constituerait un record pour l’entreprise tricolore, qui a réalisé son dernier gros profit en 2017. Ce succès s'avère néanmoins embarrassant, car la SNCF vient de traverser une période difficile, avec deux préavis de grèves déposés par CGT, la CFDT et Sud Rail en fin d’année 2022 et un mouvement social des chefs de bord qui souhaitaient, notamment, voir leur rémunération revalorisée.

Flop : La France peine à réduire ses émissions de gaz à effet de serre

Une mauvaise nouvelle de plus pour le climat. Sur les neuf premiers mois de l’année 2022, les émissions de gaz à effet de serre françaises n’ont baissé que de 0,3 %. Le secteur de l’énergie a pesé lourd dans le bilan carbone 2022 de l’Hexagone, avec une hausse de 12,5% de ses émissions. Une augmentation liée à la crise énergétique que traverse l’Europe et qui a obligé la France à recourir davantage aux centrales thermiques pour couvrir la demande électrique. En revanche, les gestes de sobriété énergétique des ménages et des entreprises ont permis une «réduction de la consommation d’énergie et d’électricité en particulier», note le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique. Selon lui, l’industrie au sens large a d’ailleurs enregistré une baisse de 5% de ses émissions.