Luc Rémont, un profil public-privé pour désembourber EDF

C’est peu de dire que les défis qui attendent le nouveau PDG d’EDF sont nombreux... et complexes. Il lui faudra redémarrer les réacteurs nucléaires à l'arrêt pour cause de fissures et de pénurie de compétences en maintenance. Luc Rémont, dont la nomination doit être officialisée en Conseil des ministres mercredi 23 novembre, doit lancer la construction des six nouveaux EPR 2 dans les meilleurs délais. Mais aussi réussir une refonte en profondeur du groupe, après l’échec du projet Hercule de son prédécesseur.

