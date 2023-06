Un plan pour améliorer la collecte sélective

Ce n’est une surprise pour personne : l’instauration ou non d’une consigne pour recyclage des bouteilles en plastique en France ne sera annoncée que fin septembre, après les élections sénatoriales tant est forte l’opposition des collectivité locales et de nombreuses associations de professionnels ou de consommateurs.

La secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Bérangère Couillard, l’a encore confirmé ce jeudi 22 juin 2023 en présentant cinq mesures destinées à améliorer le tri et le recyclage des déchets dans le pays

, alors que Paris s’est fait, la semaine dernière, remonter les bretelles par Bruxelles à propos de ces mauvaises performances en la matière, notamment sur les emballages ménagers en plastique.

Environ 23 % des emballages et 60 % des bouteilles en plastique sont collectés et recyclés en France. "Si nous restons sur cette trajectoire, à ce rythme, en 2029 nous n'arriverons même pas aux objectifs fixés pour 2025" de la loi Agec sur l’économie circulaire, a déploré la secrétaire d'Etat, dévoilant ainsi sans doute une des conclusions des études de l’Ademe sur le sujet dont la publication est sans cesse reportée.

La consigne annoncée pour le verre

La plus emblématique des cinq mesures annoncée concerne le retour, d'ici à deux ans, d’un système de consigne pour réemploi des emballages alimentaires en verre.

Les quatre autres répondent en partie aux remontrances de la Commission européenne et visent plus particulièrement les emballages plastique.

Pour doper la collecte hors foyer, Bérangère Couillard a annoncé la mise en place progressive de poubelles jaunes de collecte sélective des emballages recyclables dans les rues, les zones touristiques, les entreprises (malgré l’obligation déjà existante du “tri 5 flux”), et les lieux recevant du public.

"Dans les poubelles de rue nous avons du mal à trier et donc in fine à recycler les plastiques", a reconnu la secrétaire d'Etat.

Autres annonces : la mise en place d’un dispositif de bonus-malus pour favoriser les régions les plus performantes en matière de collecte et de tri ou un énième encouragement à la mise en place de la tarification incitative favorisant les ménages triant le plus mais qui ne concerne aujourd’hui que 7 millions de Français.

“La mère des batailles c’est de baisser la production de plastique”, a en outre insisté Bérangère Couillard qui souhaite interdire les plastiques non recyclables dès 2025, en s’inspirant de la proposition de loi Pahun uniquement passée devant les députés à l'occasion d’une niche parlementaire du Modem. Sont notamment visés : les barquettes alimentaires intégrant du noir de carbone ou le polystyrène expansé.