Un plan eau pour engager la transition hydrique de la France

Après leurs transitions énergétique et écologique, les entreprises vont devoir opérer leur transition hydrique. Il y a urgence : le réchauffement climatique et la multiplication des épisodes de sécheresse font craindre des restrictions des usages de l'eau, voire des pénuries. Agroalimentaire, énergie, électronique... Tous les secteurs sont concernés. Emmanuel Macron doit présenter ce 30 mars un plan de bataille pour garantir une gestion plus sobre et résiliente de la ressource en eau. La réutilisation des eaux usées par l'agriculture et l'industrie fait partie des pistes envisagées.