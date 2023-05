Un plan de relance pour Allimand

Implanté à Rives (Isère), Allimand était en procédure de sauvegarde depuis août 2022. Fondée en 1850 par Antoine et Étienne Allimand, l’entreprise, forte d’un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2021, construit des machines destinées à la transformation des papiers, des cartons et des non-tissés. Dans sa décision du 4 avril, le tribunal de commerce de Grenoble a validé le plan de relance présenté par Arcole industries piloté par Delphine Inesta, Renaud Sueur et Alexandre Bachelier.

