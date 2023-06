Un plaidoyer pour la supply chain circulaire

Un rapport de plus à destination des parlementaires ? Pas vraiment, selon Anaïs Leblanc et François-Michel Lambert. À l’heure où la transition verte est en marche dans l’industrie et les services, la directrice associée de l’agence de conseil Citwell et l’ex-député, fondateur de l’Institut national de l’économie circulaire (Inec) et président du cabinet de conseil en stratégie écologique Soroa, veulent alerter les pouvoirs publics et les agences de l’État sur la nécessité de prendre en compte la supply chain dans celle que certains déjà dénomment la nouvelle révolution industrielle. « Sans supply chain circulaire pas d’économie circulaire », annoncent-ils d’emblée, dans une phrase qui résume parfaitement le rapport de 22 pages qu’ils ont produit et qui est le fruit d’une étude menée auprès des entreprises et fédérations professionnelles parmi lesquelles Cordon group, Derichebourg, Federec, FM Logistics, France Logistique, France Supply Chain, Renault ou encore Stellantis.

La réduction et l'emploi à l'honneur, pas le recyclage

Si le principal objectif de ce travail est de pointer le fait que la logistique doit faire elle aussi son aggiornamento, au même titre que l’industrie et le commerce, l’idée consistait aussi à fournir quelques pistes de travail aux « décideurs » qu’il s’agisse d’élus ou de fonctionnaires. Parmi les stratégies envisagées par les auteurs, la réduction et le réemploi sont à privilégier, a contrario du recyclage qui ne constitue pas, en soi, une solution. « Un Européen consomme en moyenne entre 20 et 25 tonnes de matière premières par an, ce n’est plus tenable, nous devons réduire ce montant à 6 tonnes d’ici à 2050 pour atteindre les objectifs de développement durable que nous nous sommes fixés », note François-Michel Lambert. Qui ajoute : « Si le politique ne modifie pas les règles, on ne changera pas cette situation ». Volontairement théorique, voire même académique pour certains aspects, le rapport, intitulé « La supply chain circulaire, pivot de la réindustrialisation verte », présente six facteurs clés à inscrire dans les politiques de planification écologique à commencer par une nécessaire standardisation des données afin de faciliter les échanges entre les opérateurs de la chaîne de valeur. « Il revient aux décideurs politiques de choisir une approche qui garantisse l'interopérabilité des données, ainsi que des systèmes d'information compatibles. C'est un enjeu de taille qui ne peut être négligé, ni laissé au développement tous azimuts par le marché. » souligne Anaïs Leblanc. Sont cités, ensuite, tour à tour, la disponibilité physique des ressources locales, ce qui implique « une prise en compte spatiale et temporelle des arbitrages économiques afin d’éviter l'accaparement des ressources par des organisations à forts moyens » ou encore le développement d’infrastructures (nouvelles industries, point de collectes mutualisés, systèmes d'information, ...) et la réutilisation des produits, qui, dans l’esprit des auteurs, doit être favorisée au maximum. Enfin, il est question de modifier le foncier logistique actuel, en développant des plates-formes territoriales « comme points d'appuis locaux aux flux physiques circulaires » et, bien sûr, « une généralisation de l’écoconception des flux et des services » ce qui nécessitera des évolutions réglementaires et des soutiens financiers.

Un choix assumé

L’emballage, les palettes ou les casiers plus en particulier, qui représentent de parfaits exemples d’outils logistiques « circulaires » du fait de leur aptitude à être réutilisés plusieurs fois, ne sont pas cités dans ce rapport. De même que les nombreux exemples négatifs, ou les erreurs à ne pas commettre. Mais, indique Anaïs Leblanc : « c’est un choix assumé, nous n’avons pas voulu citer des cas précis pour ne pas focaliser l’attention du lecteur ». Et d’ajouter : « Une nouvelle version devrait bientôt voir le jour pour revenir sur des exemples qui eux seront bien concrets ». La responsable de citer par exemple le cas de The Box, le colis réutilisable hi-tech mis au point par la start-up LivingPackets comme parfait exemple d’outil logistique circulaire. Si les auteurs insistent sur le fait qu’il s’agit de la première étude sur l’économie circulaire dans la supply chain, ils l’inscrivent dans le prolongement des travaux effectués jusque-là comme le sixième rapport du GIEC qui appelle à « des transformations radicales et urgentes de nos modèles économiques ». Pour rappel, l’économie circulaire est également au centre de l'un des 17 objectifs de développement durable (OOD 12) des Nations Unies « Faire plus et mieux avec moins de ressources ».

L'urgence d'un cadre réglementaire strict

Pour le côté pratique, les deux auteurs n’y vont pas par quatre chemins : « Le monde politique doit s’emparer de la réalité opérationnelle de la supply chain circulaire pour mettre en place un cadre législatif et assurer une transition efficace vers une économie circulaire et résiliente, une réindustrialisation verte. » Ils prônent donc, d’une part, un cadre réglementaire strict afin de tracer la route pour les années à venir et, d’autre part, la mise en place des infrastructures nécessaires sur le territoire national. Entre la Loi sur l’industrie verte - dont le projet a été déposé au Sénat le 16 mai dernier - la Stratégie nationale logistique, actuellement en cours d’élaboration, le projet de Loi Finances 2024 et les travaux de normalisation sur l’économie circulaire, le calendrier législatif et réglementaire offre plusieurs fenêtres de tir pour aborder le sujet.