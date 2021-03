Un plaidoyer en faveur de la construction hors-site

Construire plus efficacement, plus vite, avec une meilleure qualité et des conditions de travail améliorées, et de manière plus durable, tels sont les atouts de la construction hors-site résumés par Bernard Michel et Robin Rivaton, président et directeur général de Real Estech, une association dédiée à la promotion et au lobbying autour de l’innovation dans le secteur immobilier. Missionnés en décembre 2018 par Julien Denormandie, alors ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement, ils estiment que 80% à 85% des travaux pourraient être réalisés en usine, contre actuellement 10%.