Un PC portable sur quatre pourrait être motorisé par une puce ARM dans cinq ans

La technologie de processeurs ARM creuse son sillon dans les PC portables. Selon le cabinet Counterpoint, elle a motorisé 13 % des machines écoulées dans le monde en 2022, contre 11 % en 2021. Et cette proportion pourrait monter à 25 % en 2027, soit près du double.

L’emploi de la technologie ARM, propriété de la société britannique éponyme, fait rêver depuis longtemps les constructeurs de PC portables en raison de ses avantages en termes d’efficacité, de compacité, de consommation et de coûts par rapport aux processeurs X86 du duopole Intel et AMD. Des atouts qui en ont fait le passage obligé dans les mobiles, puis dans l’embarqué. Mais ses performances de calcul étaient jugées comme insuffisantes au regard des exigences des PC.

Apple représente 90 % du marché

Apple a fait voler en éclats cette pensée dominante. En 2020, le géant californien de la high-tech, numéro quatre mondial des micro-ordinateurs derrière Lenovo, HP et Dell, a décidé de migrer tous ses Mac des processeurs X86 d’Intel vers des puces ARM maison comme il le fait déjà pour ses iPhone, iPad et ses autres matériels. Cela a ouvert la série M de puces, développées en interne, puis fabriquées chez le fondeur taïwanais de semi-conducteurs TSMC. L’initiative d’Apple a fait décoller la technologie ARM dans les PC portables, la faisant passer de 2 % en 2020 à 13 % en 2022 selon Counterpoint. Ses MacBook représentent 90 % des PC portables à technologie ARM vendus en 2022. La firme à la pomme en est aujourd’hui à la troisième génération de ses processeurs de série M.

Selon Counterpoint, les ventes mondiales de PC se sont écroulées de 15 % en 2022 et devraient baisser encore en 2023. « Cependant, parmi tous les segments du marché, les ordinateurs portables fondés sur des processeurs ARM devraient bénéficier d’une demande relativement résiliente au cours des prochains trimestres grâce au succès des MacBook d'Apple, à l'augmentation de la prise en charge de l'écosystème ARM et à la disparition de l'écart de performances avec la technologie X86 », prévoit l’analyste William Li sur le blog du cabinet.

Qualcomm et MediaTek dans la course

Ce succès incite Microsoft, Google, Samsung, Lenovo, HP, Asus et d’autres constructeurs de PC à prendre la vague ARM en utilisant les processeurs ARM proposés librement sur le marché par les deux principaux pourvoyeurs de puces mobiles, l’américain Qualcomm et le taïwanais MediaTek. Leurs solutions ont jusqu’ici du mal à soutenir la comparaison avec les puces de série M d’Apple. Mais William Li s’attend à ce qu’elles devraient finir par combler leur retard vers 2024 ou 2025.

Ce développement se fera inévitablement aux dépens des deux fournisseurs de processeurs X86 : Intel et AMD. « En tant que plus grand fournisseur du marché des PC, Intel souffrira le plus, perdant près de 10 % de part de marché en faveur de la technologie ARM d’ici à cinq ans, anticipe William Li. Mais il dominera toujours le marché des PC avec plus de 60 % de part de marché en 2027. » Voilà qui ne va pas arranger les affaires de Pat Gelsinger, le patron d’Intel, confronté à la plongée de son groupe dans le marasme avec une chute de 20 % du chiffre d’affaires en 2022.