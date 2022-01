Un partenariat pour des fibres de carbone sans pétrole

© Solvay Le nouvel accord permet de développer des fibres de carbone biologiques.

Solvay a signé un nouvel accord de collaboration avec Trillium Renewable Chemicals portant sur la fourniture d'acrylonitrile biosourcé (bio-ACN) permettant de développer des fibres de carbone biologiques. L'objectif de ce partenariat est de produire des fibres de carbone destinées à divers secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie ou encore les biens de consommation.

L'acrylonitrile est un intermédiaire chimique généralement fabriqué à partir de matières premières issues du pétrole, comme le propylène, et constitue la principale matière première utilisée dans la production de fibres de carbone.

Le procédé Bio-ACN de Trillium permet de produire de l'acrylonitrile à partir de matières premières végétales comme le glycérol, non pétrosourcé et avec une empreinte carbone plus faible.

" Ce partenariat avec Trillium, s'aligne bien sur notre engagement Solvay One Planet, qui consiste à doubler, au minimum, nos revenus basés sur des matériaux renouvelables ou recyclés d'ici à 2030 ", note Stephen Heinz, responsable de la recherche et de l'innovation dans le domaine des composites chez Solvay.