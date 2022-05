Elopak et GLS créent une coentreprise en Inde dans laquelle les deux partenaires détiennent chacun 50% des parts. La nouvelle société, GLS Elopak, implantée à Gurugram, dans l’Etat d’Haryana, dans le nord de l’Inde, exploitera l’expertise, les actifs et les réseaux respectifs des fabricants norvégien et indien afin de répondre à la demande importante du marché en Inde. Elle travaillera pour les secteurs des produits laitiers, des boissons végétales, des jus de fruits, des eaux et des liqueurs, le frais aussi bien que l’aseptique.

