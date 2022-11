Un partenariat Airbus-Renault pour développer la batterie électrique du futur

Dans le cadre de ce partenariat, les équipes d'ingénieurs de l'avionneur et du constructeur automobile vont partager leurs connaissances sur l'électrification, notamment pour tenter de concevoir des batteries solides, plus légères et dotées de capacités supérieures, est-il expliqué dans le communiqué, comme rapporté mardi soir par Le Parisien.

Ce partenariat "nous aidera à faire émerger la prochaine génération de batteries", souligne Sabine Klauke, directrice de l'ingénierie d'Airbus, citée dans le communiqué.

Ces futures batteries "permettront à la fois d'exploiter des avions hybrides et de développer les véhicules de demain", précise de son côté le directeur de l'ingénierie de Renault, Gilles Le Borgne.

