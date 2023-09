Un papier compostable pour les étiquettes PLU

Indispensable pour identifier les variétés, le code dit Price Look-up (PLU) est imprimé sur de petites étiquettes collées directement sur les fruits et légumes. Sous le nom de LabelCoat et LabelCoat Prime, UPM Specialty Papers (UPM) a développé un papier afin que ce support d’information soit compostable avec les biodéchets. Indépendamment des solutions retenues en matière d’impression, le papier répond aux normes EN13432:2000 pour le flux industriel et NFT51-800:2015 pour la filière domestique. Le papetier finlandais indique devancer une exigence du futur règlement sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR). Le tri, la collecte et la valorisation des biodéchets doivent se généraliser au sein de l’Union européenne dans les prochaines années.