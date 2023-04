Un Nutri-Score pour les boissons

Afin de mieux prendre en compte les dernières connaissances en matière d'alimentation et de santé, le mode de calcul du Nutri-Score va évoluer à la fin de l’année 2023. Adopté par l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, le système d’information nutritionnelle (SIN), lancé en France en 2017, est composé d’une notation de cinq lettres – A à E – graduées de vert à rouge. Développé pour les aliments solides, il concernera aussi les boissons. Le « nouvel algorithme renforcera l'efficacité du Nutri-Score pour classer les aliments et les boissons en cohérence avec les principales recommandations alimentaires des pays européens », précisent, dans un communiqué commun, les autorités sanitaires de plusieurs pays.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]