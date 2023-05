Un nouvel acteur du réemploi en Haute-Savoie

Le réemploi suscite de plus en plus de vocations. Si les initiatives visant à investir ou à moderniser les centres de lavage font florès du côté des grands intervenants du secteur, à l’image d'Eternity Systems, Uzaje, Impact, Options solutions et autres Aquarys, les petites et moyennes entreprises (PME) qui s’intéressent à ce créneau d’activité sont toujours plus nombreuses. Bénédicte Daudin se lance en créant La Plonge s’adapte, à Neydens (Haute-Savoie), avec l’ambition d’offrir des solutions de lavage des contenants aux entreprises situées dans cette zone géographique. La société se positionne en tant que structure complémentaire par rapport au réseau Alpes consigne qui opère depuis plus longtemps sur l’arc alpin, dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Isère, mais avec une activité davantage axée sur les bouteilles.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]