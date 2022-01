Un nouveau Veolia à deux têtes avec Estelle Brachlianoff, future directrice générale

Antoine Frérot et Estelle Brachlianoff, futurs président et directrice générale de Veolia, ont au moins un point commun. Ils sont tous les deux d’anciens élèves de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées. Alors que le nouveau Veolia verra officiellement le jour le 18 janvier prochain avec un chiffre d‘affaires passant de 27 à 37 millions d’euros et un effectif de 230 000 collaborateurs au lieu de 180 000, le conseil d’administration a voté, ce lundi 10 janvier 2022, une nouvelle gouvernance qui sera effective à partir du 1er juillet 2022.