Un nouveau tour de table et un rachat pour Sodeprint

Les petites et moyennes entreprises de l’emballage intéressent de nouveau les investisseurs. En témoigne cette fois l’opération menée par le groupe Sodeprint, présent jusqu’à maintenant dans le carton plat pour l’agroalimentaire et le haut de gamme. Il vient de renouveler son actionnariat par le biais d’un LBO secondaire qui fait entrer à son capital Ouest croissance, Bpifrance – via son fonds dédié à la filière bois française et aux écomatériaux FBEM – et Capitem. À cette occasion, la holding a racheté le nordiste Malengé, spécialisé dans l’emballage souple, en plastique d’abord puis en papier.

