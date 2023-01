Un nouveau tour de table chez Sylvatek

Du changement dans l’actionnariat de Sylvatek ! Le groupe spécialisé dans les palettes, les palox et les caisses en bois annonce une réorganisation du tour de table en place depuis 2017. La société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire Unigrains et Galia Gestion font leur entrée dans le capital alors que Naxicap en sort. La famille Chemin reste solidement aux commandes de la société avec une participation majoritaire renforcée. Elle prépare aussi la succession avec l’entrée au capital de Yann Chemin et sa nomination au poste de directeur général, aux côtés de ses parents Didier et Odile Chemin.

