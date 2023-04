Un nouveau rachat pour PGS

Le reconditionnement de palettes, soit l’activité visant à récupérer des palettes usagées pour les remettre en état et les revendre, vit ses heures de gloire en cette période post-Covid, la ressource bois étant encore limitée et chère, et la demande de supports de manutention forte du fait de la reprise économique. C’est dans ce contexte économique qu’il faut situer le rachat par PGS de Nord recyclage service (NRS). Ce dernier, qui est installé à Douvrin (Pas-de-Calais), a réalisé, en 2022, un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros avec 23 personnes.

