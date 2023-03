Un nouveau rachat pour Marchesini

Marchesini poursuit sa politique de croissance externe en misant sur les petites et moyennes entreprises (PME) situées, comme lui, en Italie et spécialisées sur des segments complémentaires ou concurrents aux siens. Le constructeur de matériel de conditionnement pour la pharmacie et la cosmétique annonce le rachat de Mar, une société basée à Lainate, près de Milan, dont l’activité est centrée sur les équipements pour le conditionnement de liquides et de poudres dans des bouteilles en verre et en plastique, des seringues, des cartouches anesthésiques et autres récipients pour l'industrie pharmaceutique. Les vaccins et les anticancéreux, et, plus généralement, tous les produits nécessitant de conditions de stérilité très strictes, lors du remplissage, figurent parmi ses principaux marchés.

