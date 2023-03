Un nouveau rachat en Pologne pour ID Logistics

La logistique contractuelle se développe, en France comme à l’étranger. Pour mémoire, le concept désigne une prestation globale pour un client unique, incluant l’entreposage, le copacking et la préparation de commande, parfois le comanufacturing et le transport, qui va jusqu’à lui dédier des entrepôts entiers. ID Logistics, qui compte parmi les leaders mondiaux de cette spécialité, annonce le rachat de son concurrent polonais Spedimex, présent dans les secteurs de la mode, de l'e-commerce et de la cosmétique.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]