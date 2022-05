Un nouveau projet américain de recyclage chimique pour TotalEnergies

TotalEnergies n’en finit plus de monter des projets de construction d’usines de recyclage chimique des déchets plastique. Après la France, l’Espagne et le Texas, aux Etats-Unis, le pétrolier français lance un second projet au Texas. Mais avec un autre partenaire. Engagé précédemment avec le britannique Plastic Energy (et Freepoint Eco-Systems au Texas, pour une capacité de recyclage de 33 000 tonnes), TotalEnergies s’adresse cette fois à l’américain New Hope Energy. Selon l’accord commercial qu’ils viennent de signer, l’entreprise texane construira une unité d’une capacité de traitement et transformation de plus de 310 000 tonnes par an de déchets plastique divers, « dont une grande partie est aujourd’hui destinée à l’enfouissement et l’incinération ».

