Un nouveau mode de soudage par ultrasons qui s'adapte au design et aux matériaux

Les procédés traditionnels de soudage par ultrasons des plastiques utilisent des données informatisées associées à chaque soudure. Ils permettent aux utilisateurs de gérer la répétabilité des soudures en se concentrant sur la performance de la soudeuse, autour de chaque paramètre ou de sa valeur limite, ce qui est le plus critique pour la qualité de la pièce. Parmi ces paramètres ou limites, les plus courants sont la force de soudure, la distance/profondeur d'enfoncement, le temps de soudage ou l'apport total d'énergie à la soudure, mesuré en joules.

Les constructeurs automobiles ont tiré parti de l'amélioration constante de la répétabilité des contrôles de soudure de ce type pour développer une gamme croissante de pièces en plastique soudées dans des applications intérieures, extérieures et sous le capot - un atout pour les efforts déployés depuis des décennies pour réduire le poids des véhicules et améliorer leur consommation de carburant. Pour les pièces en plastique rigide, ces modes de soudage offrent une grande répétabilité et une haute qualité pour les applications de soudage, d'insertion, de rivetage ou de matriçage.

Cependant, au cours de la dernière décennie, la conception des pièces en plastique n'a cessé de se complexifier.

