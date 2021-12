Un nouveau hub dédié à la logistique urbaine à Toulouse

Après un peu plus de 20 mois de travaux, la nouvelle plateforme "Toulouse Logistique Urbaine" est inaugurée. Un équipement conçu pour réorganiser le transport de marchandises dit "du dernier kilomètre" sur le territoire de la métropole régionale et plus spécifiquement sur le cœur de ville. 28,5 millions d'euros ont été mobilisés dans l'opération. «C'est la plus grande plateforme de ce type, dédiée à la logistique du dernier kilomètre, réalisée à ce jour en France, en dehors de la région parisienne», souligne François Cantinaud, président de TLU (Toulouse Logistique Urbaine), la société en charge de l'exploitation de la plateforme.