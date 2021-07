Un nouveau hall d’intégration et assemblage à Saint-Céré pour le lotois Sermati

La société lotoise Sermati, spécialisée dans l’étude et la réalisation d’outillages et lignes d’assemblage, dans l’usinage de pièces prototypes et de sous-ensembles de grandes dimensions et la réalisation de machines spéciales et bancs de tests, va investir 3 millions d’euros dans la construction d’un nouveau hall d’assemblage sur son site industriel de Saint-Céré.