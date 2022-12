Un nouveau directeur pour B&R en France

Marc Erovic est le nouveau directeur général de B&R Automation en France. Il remplace à ce poste Gilles Delaliaux qui avait dirigé la filiale du groupe spécialisé dans l’automation industrielle pendant 20 ans. Son profil est un peu différent de celui de son prédécesseur. Titulaire d’un master en comptabilité-gestion, Marc Erovic est avant tout un bon connaisseur des chiffres et de la finance. Il apportera cette expertise à la filiale d’ABB alors que l’industrie se dirige toujours plus vers des modèles économiques basés sur le service, qu’il s’agisse de prestations matérielles, réalisées en vendant ou en remplaçant des pièces, ou virtuelles, pratiquées à distance, via le cloud et Internet. « Les clients qui investissement dans la technologie sont très friands de données sur la rentabilité, le retour sur investissement, la productivité », explique le dirigeant. D’ajouter : « En outre, tout ce qui est lié aux chiffres comme les budgets, les indicateurs de performance, les investissements sont très importants dans le monde d’ABB. »

Plusieurs défis

Avant d’atterrir dans l’industrie, Marc Erovic a fait ses preuves en tant que comptable chez Warwick Hotels and Resorts de 2008 à 2015 puis chez McDonald’s où il s’est occupé des franchises de la chaîne de restauration rapide dans la région lyonnaise pendant trois ans. Entré chez B&R France en 2018, il y gravi tous les échelons pour devenir, successivement, responsable de la finance, chef des opérations et de la finance, puis directeur général. Alors que les automatismes occupent une place prépondérante dans les machines de production, Marc Erovic doit aujourd’hui faire face à plusieurs défis, en particulier, rassurer les clients sur la supply chain des composants sur fond de crise de semi-conducteurs en Asie. En France, le dirigeant s’est fixé deux objectifs principaux que sont la création d’une cinquième agence et le rapprochement des équipes avec les clients. La nouvelle antenne sera créée dans le sud-ouest afin de compléter un dispositif qui comprend déjà le siège national de Saint-Priest, près de Lyon, et les agences de Serris (Seine-et-Marne), Vertou (Loire-Atlantique) et Sélestat (Bas-Rhin). Ce maillage territorial plus dense, devrait permettre à l’automaticien de se rapprocher de ses clients.

Veille technologique

« Dans notre métier, la présence sur le terrain est essentielle à la fois pour effectuer de la veille technologique mais aussi pour assurer les formations nécessaires aux personnels qui utilisent nos composants tous les jours - indique le dirigeant - aussi performants soient-ils, nos matériels sont de plus en plus sophistiqués ; ces formations poussées permettent d’en tirer la quintessence ». Enfin, Marc Erovic aura pour mission de renforcer les liens avec la maison mère ABB alors que celle-ci a pris le contrôle de l’entreprise il y a cinq ans et que les synergies, nombreuses sur le papier, n’ont pas encore toutes été mises en œuvre.

B&R emploie 55 personnes en France entre techniciens, commerciaux et personnel administratif. Pour mémoire, l’entreprise qui est basée à Eggelsberg, en Autriche, développe des composants pour machines de production tels que des servomoteurs, des panels, des automates, des systèmes de contrôle-commande et de transport.