Retour aux sources pour Jean-Luc Guénard ! Après avoir commencé sa carrière dans l’univers de la palette locative, chez Chep, le responsable est nommé directeur général de LPR, l’autre poids lourd de ce segment d’activité. Il remplace Xavier Goube qui sera resté 26 ans dans l’entreprise toulousaine. Titulaire d'un master en gestion de la supply chain de l'université du Havre et d’un Executive Master of Business Administration de l’ESCP, Jean-Luc Guénard peut compter sur une solide expérience à des postes de direction à l’international. Chez Chep, où il commence sa carrière en 2000, il gravit progressivement plusieurs échelons, d’abord en tant directeur général de la filiale gérant la Pologne et les pays Baltes jusqu’en 2004, puis à la direction des ventes et des services pour le marché européen à Londres où il dirigera notamment un nouveau programme de développement des comptes des fournisseurs de services logistiques (3PL). En 2006, il lance et dirige la division automobile du loueur de palettes en Chine, avant de prendre en charge la direction commerciale et marketing en France en 2010. Son parcours s'oriente ensuite vers un tout autre univers, celui de la construction modulaire, chez Portakabin, où il officiera en tant que directeur général pour l’Europe jusqu’en 2016. Jean-Luc Guénard revient ensuite à la location, mais dans le domaine des équipements pour la construction en prenant la direction des opérations à l’international du groupe Loxam. Chez LPR, sa feuille de mission compte trois objectifs principaux : développer le groupe et consolider ses positions en Europe, capturer les nouvelles opportunités du secteur, poursuivre la transition environnementale du groupe.

Fondé il y a 30 ans, LPR-La Palette rouge est spécialisé dans la location-gestion de palettes. Filiale du groupe néerlandais Euro Pool qui compte parmi les leaders mondiaux dans la location de bacs réutilisables, l’entreprise est présente sur le marché des produits de grande consommation, en particulier dans le frais, l’alimentaire et les boissons. Le prestataire, qui possède 125 centres de service à travers l’Europe et emploie 310 personnes, revendique 92 millions de rotations de palettes par an.