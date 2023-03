Un nouveau collectif PulPac, cette fois dans la bouteille

Décidément Pulpac aime les « collectifs »… Le concept renvoie à des technologies bâties en « mode projet », à partir d’une idée plus ou moins aboutie et visant à trouver des industriels et des clients prêts à investir matériellement et financièrement pour aller jusqu’à l’industrialisation et à la production en série. Pour rappel, la société suédoise a développé un procédé dit de moulage à sec de la cellulose permettant de se servir de fines paillettes de fibre pour constituer des « matelas » qui sont ensuite pressés et moulés pour constituer des objets de différentes formes. Pour l’heure, les résultats les plus aboutis ont été obtenus dans le domaine des barquettes et des couvercles de gobelets, mais l’entreprise ne cache plus ses ambitions et aimerait pouvoir fabriquer toutes sortes d’articles, notamment dans le secteur de l’emballage, afin de remplacer les plastiques par des matériaux d’origine renouvelable.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]