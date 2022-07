Un nouveau centre de reconditionnement de peintures avions à Pibrac pour PPG Aerospace

La firme américaine PPG renforce la présence en France de sa division Aerospace, avec la construction à Pibrac (Haute-Garonne), dans l'agglomération toulousaine, d'un nouveau centre de préparation et de reconditionnement de peintures et mastics pour l'aéronautique. L'investissement est évalué à 15 millions d'euros (13,5 millions d'euros pour l’achat du terrain et le volet immobilier et 2,5 millions d’euros en équipements). Le projet, dont le marché de conception et réalisation a été confié au groupe GSE, porte sur la construction d'un complexe immobilier de 5 500 m², dont 4 000 m² de locaux d'activités et 1 500 m² de bureaux. Les premiers travaux de terrassement ont démarré en juin 2022. Le chantier de construction proprement dit devrait démarrer en septembre 2022, pour une mise en service attendue pour mai 2023.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]