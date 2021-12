Un nouveau centre de développement dédié aux composites à Toulouse pour Latécoère

A peine installé depuis l'été 2021 dans ses nouveaux murs toulousains, un complexe de 11 000 m² où sont regroupés son siège, les équipes administratives et commerciales et les bureaux d'études de ses deux grandes divisions Aérostructures et Systèmes d'Interconnexion, l'équipementier toulousain Latécoère décide de renforcer ses moyens de R&T (Recherche et Technologie) avec la création d'un nouveau centre de développement dédié aux composites. Un investissement de 5 millions d'euros va être engagé dans la concrétisation du projet, entre l'aménagement du bâtiment et l'acquisition de nouveau moyens de R&T. Le nouveau centre de développement sera opérationnel à l'été 2022.