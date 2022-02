Un mouvement de grève met à l'arrêt quatre usines du chimiste Kem One

C’est l’impasse. Depuis le 27 janvier, et la fin des négociations salariales, un mouvement de grève portant sur les augmentations proposées a un impact d’envergure sur l’activité du chimiste Kem One, numéro deux en Europe du PVC. Deux de ses usines de chlorure de vinyle monomère (CVM), à Fos-sur-Mer et Lavéra (Bouches-du-Rhône), ainsi que deux sites de production de PVC, à Saint-Fons (Rhône) et Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence) sont à l’arrêt depuis plusieurs jours. Selon la direction de Kem One, environ 15% des salariés, sur un total de 1 300 en France (1 400 dans le monde avec l’usine de production en Espagne), seraient en grève.