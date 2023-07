Un mois pour intégrer les Future Leaders du pack

Organisateur de Paris Packaging Week (PPW) programmé les 17 et 18 janvier 2024, Easyfairs a conçu, avec Future Leaders, « un programme pour célébrer les individus exceptionnels qui créent l’avenir de l’emballage ». La condition ? Être en poste et avoir moins de 30 ans afin que PPW « réponde aux besoins de la nouvelle génération qui crée l’avenir du packaging. » Future Leaders reprend le découpage de l’événement : ADF pour le secteur des aérosols, PCD pour le secteur de la beauté, PLD pour le marché des boissons et Packaging Première pour les produits de luxe. Les participants seront sélectionnés par les trois experts que sont Gérald Martines, fondateur de l’agence de design In-Signes, Emmanuelle Bonardi, directrice des opérations d’Amore Pacific Emea, et Thierry de Baschmakoff, fondateur de l’agence De Baschmakoff. « Notre mission à la Paris Packaging Week est de donner à notre communauté une vision de l’avenir du packaging et du marché », conclut Christelle Anya, en charge du contenu et de l’animation de la communauté du salon. La clôture des inscriptions est fixée le 4 août. L’esprit de synthèse est requis : la candidature doit tenir en 500 mots. Le résultat est attendu en octobre.