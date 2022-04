Un mois de mars 2022 catastrophique pour le marché automobile français

Mois après mois, le marché automobile français ne cesse de dégringoler. Covid-19, pénurie de semi-conducteurs et guerre en Ukraine sont autant de crises durables qui empêchent le secteur de se redresser. Selon les chiffres publiés vendredi 1er avril par la Plateforme automobile (PFA), 147 079 voitures neuves particulières ont été vendues en mars 2022, soit 19,5% de moins qu'un an plus tôt. En mettant à part le mois de mars 2020, marqué par un confinement national, jamais ces résultats n'avaient été aussi mauvais pour le troisième mois de l'année. Sur le cumul des trois premiers mois de 2022, la situation n'est guère plus flatteuse : les 365 361 immatriculations constituent une baisse de 17,3% par rapport au premier trimestre 2021.

Dacia en grande forme

[...]