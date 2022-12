Un million d’euros pour Notpla ?

Certains lecteurs d’Emballages Magazine se souviennent peut-être d’Ooho à l'époque de Skipping Rocks Lab. Développées au Royaume-Uni et portées par un « buzz » dont les réseaux sociaux ont le secret, ces bulles d’eau sont constituées d’une membrane à base d’algues comestibles et biodégradables. Après plusieurs levées de fonds, dont 10 millions de livres sterling (12 millions d’euros) en décembre 2021, les inventeurs poursuivent leur chemin. En 2014, le Français Pierre Paslier et l'Espagnol Rodrigo Garcia Gonzalez ont fondé Notpla, une entreprise de 60 salariés aujourd'hui, qui fait partie en 2022 des quinze finalistes du prix Earthshot créé par le prince William pour récompenser des innovations dans le domaine de l'environnement ou de la lutte contre le changement climatique.

Faire disparaître l’emballage

Avec pour revendication « Make packaging disappear », soit littéralement « Faire disparaître l’emballage », Notpla – contraction de « Not plastic » – décline désormais sa technologie propriétaire comme barrière aux graisses et à l’eau pour des barquettes à base de cellulose destinées à la restauration, des capsules à la texture gélatineuse pour les boissons et liquides alimentaires, voire des alcools, ainsi que des films transparents pour produits secs.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]