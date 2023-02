Un meuble en bois pour le thé en vrac

Du vrac, mais avec des matériaux durables, à savoir du bois et du verre… Telle est la stratégie entreprise par les Jardins de Gaïa. L'entreprise propose à ses revendeurs d’utiliser un meuble en pin massif certifié Forest Stewardship Council (FSC) pour exposer et vendre ses thés et rooibos dans leurs points de vente. Le présentoir contient six silos en verre qui peuvent être fermés hermétiquement afin de préserver les arômes des feuilles de thé.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]