«Un même profit ne peut pas être imposé deux fois» : Patrick Pouyanné vent debout contre la taxation des superprofits

Face à l'inflation galopante, de nombreux citoyens français et une partie de la classe politique demandent à ce que les géants du secteur de l'énergie partagent plus équitablement leurs richesses, en instaurant une taxe exceptionnelle sur leurs profits. D'un point de vue financier, l'explosion des prix du gaz, du pétrole et de l'électricité engendrée par la guerre en Ukraine a en effet fortement favorisé ces multinationales. L'exemple du groupe tricolore TotalEnergies est parlant : son bénéfice net a atteint 5,7 milliards d'euros au deuxième trimestre 2022 (+159% sur un an), un niveau record.

1,6 à 1,9 milliard d'euros versé chaque année à la France

[...]