Un méga contrat pour Nexans, Lucien Georgelin en difficulté : le Top/Flop de la semaine

Top : contrat record pour Nexans

Méga commande pour Nexans. L’industriel français, spécialisé dans la fabrication de systèmes de câbles et de services, a annoncé mercredi 19 juillet le gain d’un contrat d’un montant record de 1,43 milliard d’euros . Il équipera l'interconnecteur électrique EuroAsia, dans le cadre du projet EuroAsia Interconnector reliant Chypre et la Grèce. La plus longue et la plus profonde interconnexion «jamais installée», selon le client, consistera en un tronçon de câbles de 525 kilovolts à travers la Méditerranée, à des profondeurs de plus de 3 000 mètres. Des usines norvégiennes et japonaises devraient être mobilisées, pour une livraison en 2028 et en 2029.

Flop : le confiturier Lucien Georgelin en redressement