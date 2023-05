Un léger rebond en vue à Wall Street, l'Europe plus frileuse

PARIS (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mercredi, réduisant ses pertes de la veille, et les Bourses européennes hésitent à mi-séance, avec la crainte d'un éventuel défaut de paiement de la première économie du monde. Les "futures" sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,43% pour le Dow Jones, de 0,36% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,2% pour le Nasdaq.

Mardi, ces trois indices ont cédé du terrain après les mauvaises prévisions d'Home Depot, la progression moins soutenue que prévu des ventes au détail et les craintes sur le dossier épineux de la dette américaine. À Paris, le CAC 40 cède 0,02% à 7.404,66 vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,42%, porté par la hausse de Siemens et SAP, tandis qu'à Londres, le FTSE cède 0,05%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,01%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,17% et le Stoxx 600 recule de 0,06%.

Le dernier cycle de discussions sur le plafond de la dette américaine mardi n'a pas permis de trouver de compromis entre les républicains et démocrates. Néanmoins, Joe Biden et le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ont parlé d'une réunion productive, le "speaker" républicain ajoutant même qu'il était possible qu'un accord soit conclu d'ici la fin de la semaine.

Des responsables tels que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, ont averti que les Etats-Unis risquaient d'être en défaut de paiement dès le mois prochain si l'impasse entre les deux camps durent.

"Les actions pourraient évoluer dans une fourchette serrée jusqu'à ce qu'un arrangement soit trouvé, le risque de baisse le plus important pourrait arriver si nous entrons dans le long week-end du Memorial Day sans solution", ont déclaré les analystes de JPMorgan. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Target reculait légèrement en avant-Bourse après avoir dit anticiper un bénéfice inférieur aux attentes et une baisse des ventes au deuxième trimestre, en raison de l'impact de l'inflation sur la clientèle.

VALEURS EN EUROPE

En Bourse, Elior se distingue avec une chute de 20,9%, le groupe de restauration collective ayant abaissé sa prévision de marge.

Ubisoft, qui a accusé sur l'exercice 2022-2023 la plus grosse perte opérationnelle de son histoire, abandonne 1,1%.

Dans le vert, Vallourec avance de 6,4% après la publication d'une croissance des ventes trimestrielles de 46%.

Commerzbank recule de 6,11% en raison d'un objectif de bénéfice net annuel inférieur aux attentes.

Toujours à Francfort, SAP gagne 1,62% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2025 et annoncé un programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros tandis que Siemens s'adjuge 2,54% après avoir aussi revu à la hausse ses perspectives annuelles.

CHANGES Le dollar poursuit sa hausse, bénéficiant de son statut de valeur refuge face au risque d'un défaut de paiement des Etats-Unis et de la perspective de taux d'intérêt élevés pour longtemps.

Plusieurs responsables de la Fed, Austan Goolsbee et Loretta Mester, ont en effet écarté la perspective de baisse de taux cette année.

Face à un panier de devises de référence, le billet vert gagne 0,33%. L'euro, 1,0835, tombe au plus bas depuis début avril.

TAUX Après trois séances de hausses, les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro sont orientés à la baisse avant une série d'adjudications dans plusieurs pays de la région (France, Allemagne, Belgique).

Celui du dix ans allemand baisse de trois points de base à 2,309% et son équivalent français s'affichait à 2,893% contre 2,937% en fin de journée mardi.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans cède deux points à 3,5282%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en hausse modérée, avec la perspective d'une offre plus restreinte dans l'année.

Le Brent gagne 0,32% à 75,15 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,35% à 71,11 dollars.

PLUS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)