Un leader français du caviar, une fermeture supplémentaire dans le sucre : le Top/Flop de la semaine

Top : un champion français du caviar est né

La France va abriter un champion… du caviar. Le fonds d’investissement Olma rapproche ses deux entreprises Caviar House & Prunier et Caviar de Neuvic , l’entreprise de Montpon-Ménestérol absorbant celle de Neuvic (Dordogne). Les quatre sites industriels de la nouvelle entité doivent produire jusqu’à 35 tonnes de caviar par an d’ici à 2030, contre 25 tonnes à l’heure actuelle. Une hausse de 15% des effectifs devrait suivre cette progression de la production - Caviar House & Prunier compte environ 250 salariés, et une soixantaine chez Caviar de Neuvic.

Flop : clap de fin pour la féculerie d’Haussimont